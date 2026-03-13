O preço dos combustíveis continua a subir no Rio Grande do Sul, preocupando motoristas. Em Bagé, na Região da Campanha, o litro da gasolina comum chegou a R$ 7,39, enquanto o menor valor registrado nos postos da cidade é de R$ 6,96, segundo informou o g1. O diesel também teve alta, alcançando R$ 8,04 em alguns estabelecimentos.

Em Porto Alegre, os aumentos também são expressivos: a gasolina comum subiu até R$ 0,50 por litro, enquanto o diesel S10 chegou a R$ 8,19. Parte dessa alta está ligada a fatores internacionais, como o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã, que impactou a importação e causou alta nos preços.

Postos de bandeira branca e transporte urbano

Os postos sem bandeira, que compram diretamente das distribuidoras e possuem menos margem de negociação, sofrem mais rapidamente os impactos do aumento. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis (Sulpetro), essas unidades tendem a repassar a alta aos consumidores quase imediatamente.

Ainda segundo o g1, a alta nos preços também já afeta serviços públicos. Em Rio Grande, por exemplo, a prefeitura reduziu os horários de ônibus em períodos de menor demanda para preservar os estoques de combustível, conforme comunicado oficial da terça-feira (10).

Medidas da Petrobras

Para tentar amenizar a situação, a Petrobras realizou um leilão de diesel com volume de 20 quilômetros cúbicos, com retirada prevista a partir de segunda-feira (16). Segundo o g1, a expectativa é que a ação tenha efeito imediato, especialmente porque algumas distribuidoras vêm retendo estoques na tentativa de lucrar com preços mais altos.