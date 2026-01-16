Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, lidera o ranking das cidades mais caras do país para morar de aluguel. A constatação vem do Índice FipeZAP, divulgado nesta quinta-feira (15), que aponta um custo médio de R$ 70,35 por metro quadrado ao mês no município.

Em um imóvel de 50 metros quadrados, o valor mínimo para morar na cidade é de uma locação que chega a R$ 3.517,50, acima dos R$ 3.270 registrados em 2024. Desde 2022, Barueri mantém a primeira colocação no levantamento. A alta nos preços está relacionada aos investimentos no mercado imobiliário de alto padrão, intensificados durante a pandemia de Covid-19, com destaque para o bairro de Alphaville.

O Índice FipeZAP monitora o valor médio do aluguel de apartamentos prontos em 36 cidades brasileiras, incluindo 22 capitais. As informações têm como base dezembro de 2025. Na sequência do ranking aparece Belém (PA), a segunda cidade mais cara do país, com preço médio de R$ 63,69 por metro quadrado ao mês.

Nesse patamar, o aluguel de um imóvel de 50 metros quadrados custa, em média, R$ 3.184,50 mensais. São Paulo (SP) vem em terceiro lugar, com custo de R$ 62,56/m², ou R$ 3.128 por mês.

Alphaville puxa os preços de aluguel e mantém Barueri no topo do ranking

O avanço do mercado imobiliário de alto padrão, especialmente em Alphaville, é um dos principais fatores que explicam o valor elevado dos aluguéis em Barueri. A região concentra empreendimentos residenciais modernos, condomínios fechados e ampla oferta de serviços, o que aumenta a demanda e pressiona os preços para cima.

Especialistas apontam que a valorização registrada desde a pandemia segue impactando diretamente o custo de vida local, tornando o município menos acessível para famílias de renda média. A tendência, segundo o mercado, é de manutenção dos preços elevados enquanto o foco permanecer em imóveis voltados ao público de maior poder aquisitivo.