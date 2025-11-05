O valor do auxílio-alimentação dos servidores públicos federais pode passar por um reajuste significativo no Brasil. Essa possibilidade está em negociação nas últimas semanas entre representantes do funcionalismo e o governo federal, por meio da Mesa Nacional de Negociação Permanente.

Se houver avanço nas conversas, o benefício pode ter um aumento de até 35%, o que elevaria o valor mensal para R$ 1.350.

Valor do auxílio-alimentação dos trabalhadores vai aumentar no Brasil

Atualmente, o auxílio-alimentação pago aos servidores federais é de R$ 1.000. Em reunião recente, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) propôs um reajuste de 17,5%, o que levaria o benefício a R$ 1.175.

A proposta, no entanto, foi recusada pelas entidades que representam os trabalhadores, sob o argumento de que o valor sugerido não acompanha o aumento do custo de vida e tampouco repõe as perdas acumuladas pela inflação dos últimos anos.

Como resposta, os servidores apresentaram uma contraproposta pedindo um reajuste de R$ 350, dividido em duas etapas.

A primeira parcela seria incorporada ao benefício já em dezembro deste ano, e a segunda, em abril de 2026. Com isso, o valor total do auxílio-alimentação chegaria aos R$ 1.350 mensais.

Além desse benefício, os representantes do funcionalismo público também estão solicitando reajustes em outros auxílios, como o auxílio-creche (20%) e o auxílio-saúde (30%), além da atualização dos valores pagos em diárias de viagens oficiais.

Reunião em 6 de novembro decidirá futuro valor do vale-alimentação de servidores públicos federais

Do lado do governo, o MGI sustenta que a proposta inicial representa um avanço importante, principalmente considerando que o valor do auxílio-alimentação estava congelado há seis anos até 2023.

Desde então, o benefício acumulou uma correção de 156,55%. O governo também aponta limitações orçamentárias e afirma que a proposta feita já demanda um impacto financeiro de R$ 1,1 bilhão em 2026.

Enquanto os salários seguem fora da pauta, já que houve acordo anterior sobre reajustes escalonados até 2026, a negociação em torno dos benefícios continua sendo o foco central.

A próxima reunião entre governo e servidores está marcada para o dia 6 de novembro, quando uma nova rodada de discussões pode definir os rumos do auxílio-alimentação e demais reivindicações.