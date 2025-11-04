O empresário Luciano Hang adquiriu uma mansão em Balneário Camboriú por R$ 140 milhões, tornando-se o único proprietário de uma residência unifamiliar à beira-mar na famosa Avenida Atlântica. A negociação envolveu a última casa disponível na orla central da cidade, localizada no metro quadrado mais caro do Brasil e cercada por arranha-céus de alto padrão.

A propriedade, anteriormente pertencente a uma tradicional família do setor pesqueiro, conta com 1.415 metros quadrados de terreno e uma vista privilegiada para o mar. A compra reforça o perfil de investidor de alto padrão de Hang, dono da rede Havan, e representa um marco no mercado imobiliário de luxo de Santa Catarina.

A Avenida Atlântica é considerada o endereço mais prestigioso de Balneário Camboriú, famosa por seus edifícios residenciais de altíssimo padrão. Com o passar dos anos, as casas deram lugar a empreendimentos verticais, fazendo da mansão adquirida por Hang a última residência unifamiliar à beira-mar na região. Com a compra, ele se torna o único morador de uma casa à beira-mar na principal praia da cidade.

O imóvel está situado em um dos trechos mais valorizados da orla, próximo a marcos como o edifício Yachthouse by Pininfarina, um dos mais altos da América Latina. A exclusividade da residência, aliada à sua localização estratégica, transforma a aquisição em um investimento simbólico e de grande relevância no mercado imobiliário de luxo.

O preço do metro quadrado em Balneário Camboriú e o luxo à beira-mar

Balneário Camboriú é conhecida por ter um dos metros quadrados mais caros do Brasil, especialmente na região da Avenida Atlântica. A combinação de vista privilegiada, infraestrutura urbana e proximidade com o mar torna cada imóvel um investimento altamente valorizado.

Nos últimos anos, a cidade se consolidou como um polo de empreendimentos de alto padrão, com arranha-céus de luxo que disputam espaço na orla mais cobiçada do litoral catarinense. Nesse contexto, a mansão adquirida por Luciano Hang se destaca ainda mais: trata-se da última residência unifamiliar à beira-mar da região central, tornando-a única e extremamente valiosa.