Desde meados do ano passado, quem trafega pela ligação rodoviária entre a capital mineira e Juiz de Fora precisa redobrar a atenção ao velocímetro. A BR-040 passou por uma reestruturação nos limites permitidos, que agora oscilam entre 40 e 100 quilômetros por hora. Essa alteração, implementada pela administradora da via, busca organizar o fluxo de veículos e reduzir a gravidade das ocorrências em uma das rotas mais movimentadas de Minas Gerais.

Novas diretrizes para uma viagem mais segura

A definição das novas marcas de velocidade não foi aleatória. Estudos técnicos realizados em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal analisaram a topografia da região, o histórico de acidentes e a densidade do tráfego. O resultado é um sistema de limites adaptáveis: em perímetros urbanos ou curvas muito fechadas, o condutor deve reduzir drasticamente o ritmo. Já em retas com melhor pavimentação e pouca interferência, o limite é mais flexível. O foco principal é mitigar a diferença brusca de velocidade entre carretas e carros de passeio, tornando o deslocamento mais previsível para todos.

Tecnologia e manutenção em foco

Além da instalação de novas placas, a rodovia recebeu reforço na sinalização de solo e painéis digitais que alertam sobre a presença de fiscalização eletrônica e trechos em manutenção. É importante destacar que, embora os radares registrem o excesso de velocidade, a aplicação das sanções segue sob a competência exclusiva das autoridades de trânsito. Paralelamente, intervenções estruturais já são visíveis para quem utiliza o trecho, como a recuperação do asfalto em pontos de alto desgaste, melhorias nos sistemas de drenagem para evitar o acúmulo de água e o fortalecimento de viadutos e pontes.

O horizonte da duplicação total até 2032

O planejamento para a BR-040 projeta saltos maiores de qualidade para o futuro próximo. A partir de 2026, devem ter início as obras de duplicação, com as frentes de trabalho começando pelo entorno de Congonhas. A expectativa é que todo o processo de expansão seja concluído em 2032, separando fisicamente os fluxos de ida e volta e eliminando o perigo das ultrapassagens arriscadas. Até que as obras avancem, a recomendação para o motorista é de prudência absoluta, respeitando rigorosamente a sinalização e ajustando a condução às condições climáticas, especialmente durante os temporais típicos da região.