A velocidade nas rodovias brasileiras é definida com base em critérios técnicos, legais e de segurança. Mais do que cumprir a lei, respeitar os limites é fundamental para proteger motoristas, cargas e garantir a fluidez do tráfego.

Em vias sinalizadas, a regra é clara: o que vale é o indicado na placa. Na ausência de sinalização, aplicam-se os limites definidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que diferem entre veículos leves e pesados. Em pistas simples, o limite é de 100 km/h para carros, camionetas e motocicletas, enquanto caminhões, ônibus e veículos maiores devem respeitar o teto de 90 km/h.

Já nas rodovias de pista dupla, onde a separação dos sentidos torna o tráfego mais seguro, veículos leves podem trafegar a até 110 km/h, enquanto caminhões, ônibus e demais veículos pesados mantêm o limite de 90 km/h. A velocidade mínima segue um padrão: em qualquer rodovia, deve corresponder à metade da velocidade máxima permitida.

São raros os trechos com limite de 120 km/h no país. Um dos exemplos é a Rodovia Bandeirantes, que liga São Paulo ao interior do estado. Fora esses pontos específicos, o limite mais frequente continua sendo 110 km/h.



Entenda os limites de velocidade e a importância da fiscalização

O cumprimento dos limites de velocidade nas rodovias brasileiras vai além de uma obrigação legal: é uma medida essencial para a segurança de motoristas, passageiros e cargas, além de contribuir para a fluidez do trânsito. No setor de logística, respeitar esses limites ajuda a reduzir acidentes, evitar multas e fortalecer a credibilidade das empresas.

As regras variam conforme o tipo de via, o perfil do veículo e a sinalização presente. Enquanto pistas simples possuem limites diferenciados para veículos leves e pesados, rodovias de pista dupla permitem velocidades maiores para carros e motos, mantendo o teto mais baixo para caminhões e ônibus.