Uma sessão da Câmara Municipal de Orocó, no sertão de Pernambuco, terminou em clima de constrangimento e risadas na última semana. O vereador Ricardo Amando (MDB) não conseguiu segurar um pum durante a reunião e seus colegas gargalharam. O episódio ocorreu enquanto outro parlamentar discursava.

O pum interrompeu a fala e, além do constrangimento, os vereadores relataram mau cheiro no plenário, o que levou à suspensão temporária da sessão. Coube ao vereador Lucas Leal (PT), que estava na tribuna, explicar à população o que havia acontecido. Em meio às risadas, ele admitiu que não conseguiu conter o riso.

“Infelizmente aconteceu um probleminha com o vereador Ricardo e a gente não conseguiu segurar”, disse Lucas. O momento foi transmitido pelo canal da Câmara Municipal de Orocó e viralizou nas redes sociais. Confira:

Ricardo Amando reside em Orocó há 29 anos. Por lá, teve diversas ocupações, entre elas a de pequeno produtor de manga, Servidor Público Municipal e hoje ocupa o cargo de vereador. Em 2019, ele disputou a eleição municipal para Conselheiro Tutelar, onde obteve 1.027 votos. Já em 2024, foi eleito vereador obtendo um total de 575 votos.

Os atuais vereadores da Câmara Municipal de Orocó