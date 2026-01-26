O transporte aéreo brasileiro passa por uma atualização importante com a estreia de uma rota que agora assume o posto de voo doméstico mais longo em operação no país. A ligação é realizada pela LATAM com aeronaves Airbus A321neo, modelos de última geração que vêm sendo incorporados à frota justamente para atender trajetos mais extensos com maior eficiência operacional.

Aeronaves mais modernas e econômicas

Os A321neo utilizados na rota se destacam pelo consumo reduzido de combustível, menor emissão de poluentes e maior alcance em comparação com versões anteriores. Essas características permitem que a companhia amplie sua malha aérea sem comprometer custos e mantendo padrões elevados de conforto para os passageiros. A cabine foi projetada para viagens mais longas, com melhorias em ergonomia, iluminação e redução de ruído.

Superando antigos recordes da aviação nacional

Com a nova operação, a LATAM supera a antiga rota Campinas (Viracopos)–Boa Vista, que era mantida pela Azul e tinha aproximadamente 3.217 quilômetros de extensão. Esse voo, que chegou a ser considerado o mais longo do Brasil, foi descontinuado nos últimos anos. Agora, a nova ligação assume o protagonismo e passa a simbolizar um avanço na capacidade da aviação doméstica de conectar pontos distantes do território nacional.

Impacto na conectividade e no mercado

A ampliação de rotas de longa distância dentro do país reforça a integração entre regiões e atende a uma demanda crescente por deslocamentos diretos, sem a necessidade de escalas intermediárias. Para passageiros, isso representa economia de tempo e mais opções de horários. Para o setor aéreo, a mudança sinaliza um investimento estratégico em tecnologia e planejamento de malha, acompanhando a retomada do crescimento do transporte aéreo no Brasil.

Tendência para os próximos anos

Especialistas do setor avaliam que o uso de aeronaves mais eficientes deve se tornar cada vez mais comum em voos domésticos extensos. A aposta da LATAM indica uma tendência de explorar melhor as dimensões continentais do país, conectando capitais e cidades distantes de forma direta e competitiva.