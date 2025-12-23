Nos últimos meses, o nome de Baba Vanga voltou a ganhar destaque nas redes sociais e veículos de comunicação ao redor do mundo. Conhecida por seus seguidores como a “Nostradamus dos Bálcãs”, a vidente búlgara voltou a ser assunto por causa das previsões atribuídas a ela para o ano de 2026, e o conteúdo dessas revelações tem causado inquietação e curiosidade entre os que acompanham suas profecias.

Mesmo décadas após sua morte, as profecias de Baba Vanga continuam sendo debatidas e reinterpretadas. Seus relatos, mantidos por estudiosos e divulgados por institutos criados na Bulgária, apontam para eventos que, segundo os admiradores da vidente, teriam se concretizado ao longo da história. Agora, novas interpretações sugerem que 2026 poderá ser um ano marcado por desastres naturais, tensões globais e transformações tecnológicas profundas.

Quem foi Baba Vanga e o que dizem suas previsões para 2026

Baba Vanga nasceu em 1911, na região que hoje corresponde à Macedônia do Norte. Ainda na infância, ela ficou cega após ser atingida por uma tempestade de areia, episódio que, segundo seus seguidores, marcou o início de suas habilidades de premonição. Durante a Segunda Guerra Mundial, ganhou fama por fazer previsões políticas e pessoais, atraindo inclusive líderes locais e autoridades que buscavam seus conselhos.

Ela morreu em 1996, aos 85 anos, mas suas profecias continuaram a ser estudadas e organizadas graças ao trabalho da pesquisadora Lyudmila Zhivkova, filha do então líder comunista da Bulgária. Desde então, suas previsões passaram a ser amplamente divulgadas em jornais, livros e plataformas digitais, muitas vezes associadas a grandes acontecimentos históricos como o desastre de Chernobyl e os atentados de 11 de setembro de 2001.

Entre as revelações atribuídas a Baba Vanga para 2026, destacam-se cinco previsões que, segundo interpretações recentes, apontam para transformações drásticas no planeta.

Desastres naturais em larga escala

As interpretações das anotações de Vanga indicam que o planeta enfrentaria uma sequência de desastres naturais intensos. Relatos mencionam terremotos de grandes proporções, erupções vulcânicas e tempestades severas que poderiam atingir até 8% da superfície terrestre. Especialistas que estudam as profecias associam essas previsões ao aumento de eventos climáticos extremos provocados pelo aquecimento global e pela instabilidade ambiental crescente em diversas regiões.

Avanço perigoso da inteligência artificial

Outra previsão intrigante envolve o crescimento acelerado da inteligência artificial. Segundo as interpretações, 2026 seria um marco para a substituição gradual de decisões humanas por algoritmos inteligentes, especialmente em áreas como economia, segurança e saúde. Vanga teria alertado que o domínio da tecnologia poderia ultrapassar o controle humano, levantando discussões sobre ética, dependência e limites do uso da IA no cotidiano.

Conflitos e tensões entre potências mundiais

As profecias também falam de um possível conflito de grandes proporções. Vanga teria mencionado o início de uma guerra que envolveria as maiores potências do planeta, podendo causar instabilidade política e militar em diferentes continentes. Algumas leituras sugerem que a tensão entre China, Rússia e Estados Unidos poderia estar relacionada a esse cenário, com possíveis disputas territoriais e consequências globais.

Possível contato com seres extraterrestres

Entre as previsões mais comentadas está a de que, em 2026, a humanidade teria o primeiro contato direto com uma civilização extraterrestre. Segundo as interpretações, a vidente mencionou a chegada de uma nave ao planeta por volta do mês de novembro, um evento que marcaria uma nova fase na história da humanidade e levantaria debates sobre a existência de vida fora da Terra.

Mudanças climáticas e crise econômica global

Por fim, Baba Vanga também teria previsto uma forte crise econômica mundial, caracterizada por recessão, falências em grandes instituições financeiras e aumento da inflação. Paralelamente, ela teria falado sobre transformações severas no clima, com enchentes, secas prolongadas e eventos climáticos extremos afetando diretamente os ecossistemas e a produção de alimentos.