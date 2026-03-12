Dentro de alguns meses, os brasileiros voltarão às urnas para eleger representantes para diversos cargos políticos, incluindo o de presidente da República. E, segundo o atual mandatário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a possibilidade de disputar um quarto mandato está em seus planos, desde que sua saúde permita.

Entretanto, para o médium José Ferreira dos Santos, mais conhecido como Carlinhos Vidente, as chances de vitória do líder petista são extremamente baixas, alegando que um candidato muito mais forte pode surgir na disputa.

Durante sua participação em um programa da Rádio Metropolitana, ele descartou até mesmo Flávio Bolsonaro, o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, como uma opção certeira, afirmando que o novo presidente virá da região Sul do Brasil.

Isso porque, de acordo com o vidente, o governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, mais conhecido como “Ratinho Júnior” sairá vitorioso no fim, superando as demais opções de forma massiva.

Carlinhos justificou a escolha explicando que o político, que é filho do apresentador Ratinho, do SBT, pode trazer um ar de novidade para a corrida presidencial, uma vez que outros candidatos já acumulam diversos mandatos em sua carreira.

Ratinho Júnior ainda não está entre as opções de candidatos à presidente de 2026

Apesar da afirmação de Carlinhos Vidente, é relevante lembrar que Ratinho Júnior ainda não está oficialmente na corrida pelo cargo de presidente da República, já que o Partido Social Democrático (PSD), seu atual partido, determinou que o anúncio da candidatura presidencial só será feito no próximo mês.

Contudo, a previsão pode não estar incorreta, já que o nome do governador figura entre as principais opções do partido para assumir a presidência ao lado de Eduardo Leite e Ronaldo Caiado, conforme divulgado pela revista Veja.

Dessa forma, será necessário aguardar até o dia 15 de abril para confirmar se Ratinho Júnior efetivamente concorrerá ao cargo. Já a confirmação de uma possível vitória nas urnas só deverá ocorrer no final de outubro.