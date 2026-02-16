Com a aproximação do calendário eleitoral de 2026, o cenário político brasileiro começa a movimentar debates e projeções sobre a próxima disputa presidencial. Faltando pouco mais de um ano para a votação, marcada para o segundo semestre, especulações já ganham espaço.

Em entrevista ao portal Mais Novela, a taróloga e sensitiva Lu Bernardi afirmou ter realizado uma leitura recente sobre o cenário eleitoral. Segundo ela, as cartas indicam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece, neste momento, em posição favorável na corrida pela reeleição.

De acordo com a previsão, apesar da vantagem apontada, o caminho até as urnas não deve ser simples. A leitura sugere uma disputa intensa e possibilidade de segundo turno acirrado.

“As cartas mostram que a energia atual favorece Lula”, declarou a taróloga ao comentar o panorama captado na interpretação.

Cenário ainda pode mudar

Apesar da indicação positiva no momento, a própria sensitiva ressaltou que o quadro não está definido. Segundo ela, o cenário político é dinâmico e pode sofrer alterações ao longo dos próximos meses.

Lu Bernardi afirmou que pretende realizar uma nova leitura até o fim de 2025 para reavaliar as tendências e verificar se a vantagem se mantém ou se haverá mudanças no rumo da disputa.

Vale lembrar que previsões espirituais não têm base científica e não substituem análises políticas fundamentadas em dados e pesquisas eleitorais. O resultado oficial das eleições dependerá exclusivamente do voto da população em 2026.