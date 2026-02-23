Passados os dias de blocos e trios elétricos, muitos foliões relatam dor ao engolir, rouquidão e irritação na garganta. O esforço para cantar e falar acima do som alto, aliado ao calor e à desidratação, costuma deixar marcas.

O Carnaval pode impor uma sobrecarga às cordas vocais. A disputa com caixas de som potentes e a perda de líquidos pelo suor ressecam a mucosa da laringe. Esse cenário facilita inflamações e infecções.

Embora o quadro seja frequentemente associado a vírus, a proliferação de bactérias também aumenta nesse período. O organismo fica mais vulnerável. Mudanças bruscas de temperatura e consumo de bebidas geladas agravam a irritação.

Estudos apontam potencial do vinho

Nesse contexto, pesquisas publicadas na Journal of Agricultural and Food Chemistry chamaram atenção para um possível aliado. O vinho, sobretudo o tinto, contém compostos como polifenóis, resveratrol e taninos.

Em testes de laboratório, essas substâncias demonstraram capacidade de inibir o crescimento de bactérias relacionadas a processos inflamatórios. Algumas delas estão associadas a infecções na garganta.

Os resultados são considerados promissores. Ainda assim, especialistas ressaltam que o consumo de vinho não substitui tratamento médico. Os efeitos observados ocorreram em ambiente controlado. São necessários estudos em humanos para confirmar o benefício.

Cuidados para recuperar a voz

Para quem exagerou na folia, o primeiro passo é o repouso vocal. Evitar falar em excesso, sussurrar ou pigarrear ajuda na recuperação. O silêncio, nos dias seguintes, é apontado como medida eficaz para reduzir o inchaço das pregas vocais.

A hidratação também é essencial. Água ao longo do dia auxilia na reidratação da mucosa e na fluidificação de secreções. Sucos não ácidos podem complementar. Enquanto houver sensibilidade, é indicado evitar bebidas muito geladas.

O choque térmico deve ser controlado. Alternar entre calor intenso e ambientes com ar-condicionado pode piorar o desconforto. Manter temperatura amena é recomendado.

Em casos de dor, pastilhas com substâncias anti-inflamatórias, como flurbiprofeno, podem aliviar os sintomas. Se a rouquidão ultrapassar 15 dias, houver febre alta ou dificuldade para engolir até a saliva, a orientação é procurar avaliação médica.

Entre estudos laboratoriais e recomendações clínicas, o recado é claro: o cuidado com a voz e com a saúde da garganta deve continuar mesmo após o fim do Carnaval.