Um dos grandes craques do elenco estrelado do Real Madrid, o atacante Vinicius Júnior já se prepara para o maior desafio do ano: defender as cores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. O camisa 7 madridista já é nome mais do que certa na lista de Carlo Ancelotti.

Vini Jr com prestígio

Eleito melhor do mundo pela FIFA em 2024, Vini chega ao mundial com prestígio. Treinado por Ancelotti no próprio Real Madrid, o atacante esteve em seis jogos sob o comando do italiano neste ciclo para a Copa: vitórias sobre Paraguai, Coreia do Sul e Senegal, empates com Equador e Tunísia, além de uma derrota para o Japão.

Convocado para a Seleção pela primeira vez em 2019, Vini tem 45 jogos disputados pela Amarelinha, sete assistências distribuídas e oito gols marcados, um deles na Copa do Mundo de 2022 na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final. Relembre:

Na busca pelo pentacampeonato, o Brasil está no Grupo C da Copa ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A caminhada de Carlo Ancelotti e companhia começa no dia 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey. A convocação final deverá ser anunciada em maio.

A agenda do Brasil na Copa do Mundo de 2026