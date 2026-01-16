Presente na mesa de quase todos os brasileiros, o ovo é celebrado por sua praticidade e alto valor biológico. No entanto, o que deveria ser um aliado da dieta pode se tornar um problema dependendo da forma como é levado ao fogo. Pequenos deslizes na cozinha são capazes de anular as propriedades nutricionais desse alimento e até trazer riscos desnecessários ao organismo, transformando uma refeição saudável em uma escolha menos equilibrada.

O perigo escondido no uso de óleos refinados

Um dos equívocos mais frequentes envolve o método de fritura. Muitas pessoas ainda utilizam grandes quantidades de óleos vegetais refinados, como o de soja ou milho, para preparar o famoso ovo frito. Ao mergulhar o alimento em gordura ou usar o método de imersão, o valor calórico dispara e o perfil lipídico da refeição é prejudicado. A recomendação de especialistas é priorizar o preparo cozido, mexido em fogo baixo ou utilizar apenas um fio mínimo de gorduras mais saudáveis para evitar que a receita se torne pesada e inflamatória.

O impacto das temperaturas extremas na nutrição

A intensidade das chamas também desempenha um papel fundamental na manutenção da qualidade do que comemos. Submeter o ovo a um calor muito elevado de forma brusca pode causar a oxidação das gorduras benéficas presentes naturalmente no alimento. Além disso, as vitaminas que são sensíveis ao calor acabam se degradando durante o processo. O segredo para um bom preparo é buscar um cozimento controlado, garantindo que o alimento fique pronto sem ser agredido pela temperatura excessiva, preservando assim sua integridade e seus micronutrientes.

O mito do consumo in natura para ganho muscular

Ainda existe a crença popular de que ingerir ovos crus ou deixá-los com a gema excessivamente líquida potencializa a absorção de nutrientes, especialmente para quem busca hipertrofia. Contudo, os estudos científicos apontam o contrário. O cozimento correto é o que facilita a digestão e melhora a disponibilidade das proteínas para o corpo. Quando o alimento é consumido cru, além do perigo de contaminação por bactérias como a salmonela, o organismo apresenta maior dificuldade em processar os aminoácidos essenciais.

A importância de consumir o alimento por inteiro

Por fim, o receio em relação ao colesterol faz com que muitos indivíduos descartem a gema, focando exclusivamente no consumo das claras. Essa prática é vista como um erro estratégico por nutricionistas, já que é na parte amarela que se concentram as principais vitaminas lipossolúveis e minerais fundamentais. Abrir mão da gema significa desperdiçar a maior parte dos benefícios terapêuticos que fazem do ovo um dos itens mais completos da natureza.