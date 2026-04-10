O inventário é, na maioria das situações, um procedimento obrigatório para a transferência de bens após a morte de uma pessoa. No entanto, especialistas apontam que existem exceções importantes em que esse processo pode ser dispensado, o que pode evitar custos e burocracia para os herdeiros.

Uma das principais situações ocorre quando o falecido não deixa bens, direitos ou patrimônio a ser dividido. Nesses casos, não há necessidade de abrir inventário tradicional, sendo possível utilizar o chamado “inventário negativo”, um documento que apenas declara oficialmente a inexistência de bens.

Outra possibilidade envolve casos em que existem apenas dívidas ou valores muito baixos. Quando o patrimônio é considerado de pequeno valor, a legislação permite que os herdeiros solicitem um alvará judicial para resolver a situação, sem precisar iniciar todo o processo de inventário.

Mesmo com essas exceções, a regra geral continua sendo clara: sempre que houver bens a serem transferidos — como imóveis, veículos ou valores relevantes — o inventário será necessário para garantir a divisão legal entre os herdeiros.

Documento simples pode substituir processo completo

O inventário negativo tem ganhado destaque justamente por simplificar a vida de muitas famílias. Com um documento assinado pelos herdeiros e acompanhado da certidão de óbito, já é possível resolver diversas pendências burocráticas, como encerrar contas bancárias ou regularizar o CPF do falecido.

Além disso, esse tipo de solução mostra que nem sempre é preciso enfrentar processos longos e caros. Em situações específicas, a legislação brasileira permite alternativas mais simples, desde que não haja patrimônio a ser dividido — o que reforça a importância de avaliar cada caso com orientação adequada antes de iniciar um inventário.