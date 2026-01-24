Assim como em todos os anos, em 2026, o calendário letivo japonês começará no dia 1º de abril. As aulas se estendem normalmente até o final de março do ano seguinte, com o ano letivo dividido em três trimestres. O primeiro trimestre vai de abril a julho, seguido pelo segundo de setembro a dezembro e o terceiro de janeiro a março.

Os trimestres são intercalados por pausas para férias de verão, inverno e primavera. Além das datas fixas, o sistema escolar japonês valoriza a participação dos estudantes em atividades extracurriculares, como clubes esportivos e culturais, que fazem parte da formação e do cotidiano escolar, reforçando hábitos de disciplina e cooperação desde os primeiros anos.

Além das atividades curriculares e extracurriculares, as escolas japonesas também dedicam atenção à rotina diária de cuidados com o ambiente escolar. Os alunos participam ativamente da limpeza das salas de aula, corredores e áreas comuns, fortalecendo o senso de responsabilidade e comunidade.

Esse hábito, presente desde o ensino fundamental, é considerado parte essencial da educação no Japão, formando cidadãos conscientes e comprometidos com o coletivo. Outro destaque do calendário japonês é a realização de eventos culturais e esportivos ao longo do ano, como o undōkai (festival esportivo) e o bunkasai (festival cultural).

Cultura, disciplina e aprendizado vão além da sala de aula

No Japão, a educação não se limita ao ensino formal: os alunos aprendem desde cedo valores como disciplina, cooperação e responsabilidade social. A participação na limpeza das escolas e no cuidado com os espaços comuns faz parte do cotidiano estudantil, reforçando a importância do trabalho coletivo e do respeito ao ambiente em que vivem.

Além disso, os festivais escolares, como o undōkai e o bunkasai, promovem integração entre estudantes, professores e familiares, estimulam habilidades sociais e criativas e tornam o aprendizado mais dinâmico. Essas experiências complementares transformam a vida escolar em um espaço de formação integral, unindo conhecimento, cultura e prática comunitária.