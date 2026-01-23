Com a proximidade do início do ano letivo de 2026, a Prefeitura de Rio Grande confirmou quando os alunos da rede municipal voltarão às salas de aula. O retorno está marcado para o dia 23 de fevereiro, data em que escolas e equipes pedagógicas deverão estar preparadas para receber os estudantes.

Rede municipal atende cerca de 20 mil alunos

O município conta atualmente com 82 unidades de ensino, que atendem desde a educação infantil até o Ensino Fundamental. Ao todo, aproximadamente 20 mil estudantes fazem parte da rede municipal. Para dar suporte a essa estrutura, são cerca de 1.500 professores em atividade, distribuídos entre aproximadamente 2.400 vínculos, já que parte dos docentes atua em mais de uma escola ou função.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o planejamento para o próximo ano letivo envolve ajustes importantes na composição do quadro de profissionais, com o objetivo de garantir o funcionamento regular das escolas logo no início das aulas.

Contratações e concurso para professores

De acordo com a secretária de Educação, Cleuza Dias, a pasta vem trabalhando em diferentes frentes para suprir a demanda por professores. Um concurso público já está em andamento para a convocação de novos profissionais, enquanto um edital de contratação temporária foi aberto para atender necessidades mais imediatas.

A secretária explicou que algumas áreas específicas apresentam maior carência e, por isso, exigem medidas emergenciais até que um novo concurso seja lançado. A estratégia busca evitar prejuízos ao calendário escolar e assegurar a continuidade das atividades pedagógicas.

Seleção de monitores de inclusão

Além do reforço no corpo docente, a Secretaria Municipal de Educação abriu um processo seletivo para formação de cadastro reserva de monitores de inclusão. As oportunidades são voltadas a estudantes interessados em atuar nas escolas da rede ou em projetos ligados à Educação Especial.

As inscrições permanecem abertas durante todo o ano letivo e devem ser feitas pelo site oficial da secretaria. O estágio oferece bolsa mensal de R$ 600, auxílio-transporte e carga horária de 30 horas semanais.

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos, estar matriculado no ano letivo vigente e possuir disponibilidade para atuar em um turno escolar. Graduandos e pós-graduandos da área também podem se candidatar.