O ator brasileiro Wagner Moura foi confirmado como um dos apresentadores da próxima cerimônia do Oscar. O anúncio foi feito pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, responsável pela premiação, que revelou a lista final de artistas convidados para subir ao palco e entregar estatuetas durante o evento.

A participação do brasileiro acontece na 98ª edição do prêmio, que será realizada em 15 de março de 2026 no Dolby Theatre, em Los Angeles. A cerimônia reúne algumas das maiores estrelas do cinema mundial e costuma convidar atores e diretores de destaque para apresentar categorias ao longo da noite.

Moura dividirá o palco com nomes conhecidos de Hollywood, como Nicole Kidman, Pedro Pascal e Sigourney Weaver, que também foram confirmados como apresentadores da premiação. A presença do ator brasileiro reforça o destaque que ele vem ganhando no cenário internacional do cinema.

O momento é ainda mais simbólico para o artista porque ele também concorre ao prêmio de melhor ator por sua atuação no filme O Agente Secreto. A produção dirigida por Kleber Mendonça Filho recebeu diversas indicações e colocou o cinema brasileiro novamente em evidência na principal premiação da indústria cinematográfica mundial.

Ator vai falar sobre “O Agente Secreto”

Durante a cerimônia do Oscar, o ator Wagner Moura será o responsável por apresentar o filme O Agente Secreto ao público. A participação acontece no momento dedicado à nova categoria de Melhor Seleção de Elenco, criada recentemente pela premiação.

A dinâmica da categoria prevê que cada obra indicada tenha um representante para apresentar o longa durante o evento. Além do filme brasileiro, também disputam o prêmio Hamnet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra e Pecadores, que completam a lista de indicados na categoria inédita.