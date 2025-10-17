O jornalista William Bonner confirmou que deixará a apresentação do “Jornal Nacional” após quase três décadas à frente do principal telejornal do país. Sua despedida está marcada para o dia 3 de novembro. A partir de 1º de novembro, César Tralli passará a comandar o noticiário da TV Globo.

Bonner afirmou que a decisão foi motivada pelo desejo de passar mais tempo com a família e se dedicar a novos projetos pessoais. O anúncio marca o fim de uma era no “Jornal Nacional” e o início de um novo capítulo na carreira do comunicador, que deve integrar a equipe do “Globo Repórter” em 2026, ao lado de Sandra Annenberg.

Embora amplamente conhecido pelo nome artístico, o apresentador se chama William Bonemer Júnior.

Uma trajetória marcada por credibilidade

Bonner iniciou sua jornada no “Jornal Nacional” em 1996 e rapidamente se consolidou como um dos jornalistas mais respeitados da televisão brasileira. Ao lado de Fátima Bernardes, sua então parceira de bancada, construiu uma imagem de seriedade e confiança diante do público.

Durante sua gestão como editor-chefe, o telejornal cobriu momentos decisivos da história, como o atentado de 11 de setembro, as eleições presidenciais e diversas crises políticas e econômicas que marcaram o país e o mundo.

Renovação e legado

Além de ser um dos principais rostos do “JN”, Bonner teve papel importante na modernização do telejornal. Sob sua liderança, o noticiário passou por transformações visuais e editoriais, incorporando novas tecnologias e linguagens para se adaptar às mudanças do público e da era digital.

A saída de Bonner representa o encerramento de um ciclo que ajudou a moldar o jornalismo televisivo no Brasil. Ainda que fora da bancada, sua influência deve seguir presente na forma como o “Jornal Nacional” continua a se reinventar.