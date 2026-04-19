A apresentadora Xuxa Meneghel voltou a se pronunciar sobre um dos rumores mais antigos de sua carreira: a teoria de que teria feito um pacto espiritual para alcançar fama e sucesso. Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (15), a artista respondeu diretamente às especulações, que circulam desde as décadas de 1980 e 1990 e continuam repercutindo até hoje.

Sem rodeios, Xuxa negou qualquer ligação com forças “malignas” e reforçou que sempre pautou sua trajetória por mensagens positivas. Ao comentar o assunto, ela destacou que suas músicas e programas sempre tiveram como objetivo transmitir alegria e amor ao público, rebatendo também antigas acusações de mensagens subliminares em suas produções.

A apresentadora ainda demonstrou incômodo com a persistência dessas teorias, apontando que muitas delas são alimentadas por desinformação e interpretações equivocadas. Segundo ela, ao longo dos anos, foi surpreendente ver como histórias sem fundamento ganharam força e passaram a ser tratadas como verdade por parte do público.

Por fim, Xuxa deixou claro que nunca houve qualquer pacto e que sua carreira foi construída com trabalho, dedicação e apoio dos fãs. A artista também criticou a disseminação de fake news e afirmou que prefere focar nas mensagens positivas que sempre buscou transmitir, encerrando de vez um dos boatos mais polêmicos de sua trajetória.

Polêmica antiga volta à tona nas redes sociais

A repercussão das falas de Xuxa Meneghel rapidamente tomou conta das redes sociais, reacendendo debates entre fãs e críticos. Muitos internautas saíram em defesa da apresentadora, destacando sua trajetória consolidada na televisão brasileira e o impacto positivo que teve na infância de milhões de pessoas ao longo das décadas.

Por outro lado, o episódio também mostrou como teorias antigas ainda encontram espaço na internet, mesmo sem qualquer comprovação. A própria Xuxa reforçou que esse tipo de narrativa acaba desviando o foco de sua carreira e de seu legado, que sempre esteve ligado ao entretenimento, à música e a mensagens voltadas ao público infantil.