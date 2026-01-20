Depois de anos vivendo em uma mansão de alto padrão, a rainha dos baixinhos optou por mudar de endereço, sem abrir mão do conforto. Em 2021, Xuxa Meneghel deixou sua antiga residência para morar em uma casa nova, menor em tamanho, mas equipada com tecnologias modernas e diferentes tipos de luxo.

A decisão também envolveu cifras expressivas. Xuxa vendeu a antiga mansão, conhecida como “Nave Mãe”, por cerca de R$ 45 milhões para a cantora de pagode Karinah. O imóvel, com quase 3 mil metros quadrados, acabou se tornando grande e silencioso demais após a morte de sua mãe e a saída da filha, Sasha, que se casou e deixou a casa.

A nova residência está localizada no mesmo endereço da anterior, no sofisticado Condomínio Malibu, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A principal diferença está no tamanho: o imóvel atual possui cerca de 900 metros quadrados, o que, embora ainda seja amplo, representa aproximadamente um terço da área da antiga mansão.

O destaque da casa, porém, não está em materiais luxuosos, mas na integração com a natureza. Na sala de estar, Xuxa decidiu plantar uma jabuticabeira real, posicionada no centro do ambiente e envolta por painéis de vidro que permitem a entrada de luz natural ao longo do dia, criando a sensação de que o jardim faz parte do interior da casa.

Decoração de Xuxa é 100% vegana

Fiel ao estilo de vida vegano e à defesa da causa ambiental, Xuxa fez questão de que a nova casa seguisse esses princípios. Um dos maiores desafios foi a escolha do sofá da sala: ela buscava um móvel confortável e sofisticado, mas sem o uso de couro ou penas de ganso. A solução foi encomendar um sofá produzido com tecidos especiais, que aliam luxo e respeito aos animais.

Quem visita a apresentadora também costuma se surpreender com a liberdade dos pássaros de estimação, que vivem soltos pela casa. Eles circulam pela sala, pousam na jabuticabeira e interagem com os visitantes. Para o descanso noturno, no entanto, os animais contam com um espaço exclusivo: um viveiro climatizado e seguro, construído na garagem especialmente para eles.