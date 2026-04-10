Neste ano, a BYD já passou por uma grande reestruturação global que resultou na demissão de cerca de 100 mil funcionários. Esse número representa aproximadamente 10% da força de trabalho total da empresa e se concentrou principalmente nas operações na China.

Apesar do impacto nos empregos, isso não significa que a BYD está em crise. A empresa não parou de operar nem sinalizou retração geral de suas atividades mesmo com o corte nos postos de trabalho.

O que tem acontecido é uma pressão na lucratividade da empresa, que segue vendendo muitos veículos e mantendo faturamento elevado, mas enfrenta margens menores devido à forte concorrência e à guerra de preços no setor.

Por que houve demissões?

A decisão de reduzir o quadro de funcionários está ligada a fatores como:

Desaceleração do crescimento do mercado chinês de veículos elétricos;

Aumento da concorrência entre montadoras;

Necessidade de reduzir custos e melhorar eficiência interna.

Ou seja, a BYD está reduzindo custos e reorganizando melhor a sua estrutura justamente para lidar melhor com um mercado cada vez mais competitivo, mas que mantenha o crescimento e rentabilidade ao mesmo tempo.