Após a passagem do ciclone extratropical e da forte frente fria que atingiu o centro-sul do país — especialmente a Região Sul —, o sistema já se afastou para o oceano e não oferece mais riscos ao Brasil. No entanto, sua frente fria permanece atuando de forma costeira no sul da Bahia, mantendo o tempo instável em partes das regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

Além disso, o sistema contribui para a formação de um canal de umidade sobre a faixa central do país. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de queda de temperatura, acumulado de chuva e tempestades para 12 estados. São eles:

Bahia

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Minas Gerais

Paraná

Piauí

Rio de Janeiro

Santa Catarina

São Paulo

Tocantins

Segundo a Meteored Brasil, não há previsão de grandes volumes de chuva para o leste da Bahia e, embora as temperaturas diminuam, não há risco significativo à saúde. Nesta segunda-feira (10), a Região Sul do Brasil deve ter um dia mais tranquilo, sob influência de uma massa de ar frio que mantém o tempo firme e as temperaturas amenas.

A sensação de frio será mais intensa durante a madrugada e à noite em grande parte do Sul. Já o calor deve se concentrar nas áreas norte, noroeste e oeste do Paraná, onde os termômetros podem chegar a 27 °C e 28 °C. No Sudeste, o ar frio também favorece o tempo estável e as temperaturas baixas entre a madrugada e o início da manhã.

O frio fora de época deve derrubar as temperaturas mínimas bem abaixo da média histórica de 17,3 °C na capital paulista, onde a previsão indica 13 °C. Já em outras áreas de Minas Gerais e no Espírito Santo, o clima segue ameno, com temperaturas mais baixas, porém acima dos 20 °C, devido à alta umidade e à presença constante de nebulosidade.