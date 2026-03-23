O pagamento antecipado do 13º salário para beneficiários do INSS já está confirmado e já vem com o cronograma definido. A liberação em duas parcelas promete dar mais fôlego financeiro a milhões de brasileiros nos próximos meses.

Datas da primeira e segunda parcela

A primeira parte do pagamento, equivalente a 50% do valor total, será paga entre 24 de abril e 8 de maio. Já a segunda parcela, que completa o benefício, está prevista para o período de 25 de maio a 8 de junho.

Mas atenção que as datas não são iguais para todos: o depósito segue um calendário escalonado, baseado no número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador (aquele que aparece depois do traço).

Quem pode receber o 13º

O direito ao abono inclui aposentados, pensionistas e também segurados que receberam benefícios temporários ao longo do ano, como auxílio por incapacidade ou auxílio-acidente.

Para quem começou a receber o benefício recentemente, o valor do 13º será proporcional ao tempo de concessão.

Por que a antecipação importa

Receber antes do previsto pode fazer diferença no planejamento financeiro. Muitos beneficiários utilizam esse valor para quitar dívidas, organizar despesas ou reforçar o orçamento.