Uma mudança significativa no tempo deve ocorrer no Brasil ao longo dos próximos dias com a chegada de uma frente fria mais intensa do que o habitual para o começo de março. O sistema deve alterar o clima principalmente nas regiões Sul e Sudeste, trazendo aumento da nebulosidade, mais chuva e queda nas temperaturas.
Nos estados do Sul, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a influência do ar frio tende a ser mais perceptível. A passagem do sistema pode provocar períodos de instabilidade com pancadas de chuva, rajadas de vento e maior agitação do mar.
Influência de ciclone e ar frio de origem polar
A frente fria está associada à formação de um ciclone extratropical que deve se posicionar sobre o oceano, distante do litoral da Argentina e do Uruguai. Mesmo sem atingir diretamente o continente, esse sistema contribui para intensificar os ventos sobre o mar e favorecer a formação de ondas mais altas no litoral do Sul e do Sudeste do Brasil.
Outro elemento importante é a presença de uma massa de ar frio de origem polar considerada forte para esta época do ano. O núcleo mais intenso desse ar frio deve permanecer entre o leste da Argentina e o Uruguai, mas seus efeitos podem alcançar parte do território brasileiro.
Esse cenário favorece a entrada de ventos vindos do oceano, o que ajuda na queda das temperaturas e aumenta a formação de nuvens carregadas, principalmente em áreas próximas ao litoral.
Condições de chuva e mar agitado
Todo o cenário climático com frente fria, umidade e ventos mais fortes cria um ambiente favorável para de chuva moderada a forte, principalmente em regiões costeiras do Sul e do Sudeste.
Entre os efeitos mais prováveis estão:
- ocorrência de temporais acompanhados de raios
- períodos de chuva persistente em áreas litorâneas
- rajadas de vento no mar e possibilidade de ressaca
- diminuição gradual das temperaturas
- céu encoberto por longos períodos
- possibilidade de alagamentos em centros urbanos
- risco de deslizamentos em áreas de encosta
Áreas do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e também a Zona da Mata Mineira merecem atenção especial, já que essas regiões registraram episódios recentes de chuva intensa.
Deslocamento da frente fria
A previsão indica que o sistema começa a avançar pelo Sul do Brasil durante o fim de semana, trazendo instabilidade e as primeiras quedas de temperatura. No domingo, a frente fria deve alcançar São Paulo.
Na segunda-feira, o sistema continua avançando pela costa do Sudeste, passando pelo litoral do Rio de Janeiro e seguindo em direção ao Espírito Santo. Nesse período, são esperadas novas áreas de chuva em diferentes pontos da região.
Ao longo dos dias seguintes, a frente fria continua seu deslocamento em direção ao norte, podendo chegar ao sul da Bahia. Mesmo após sua passagem, a atmosfera ainda deve permanecer instável em grande parte da faixa litorânea do Sul e do Sudeste, com mar agitado e possibilidade de chuva.
