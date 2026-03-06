Uma mudança significativa no tempo deve ocorrer no Brasil ao longo dos próximos dias com a chegada de uma frente fria mais intensa do que o habitual para o começo de março. O sistema deve alterar o clima principalmente nas regiões Sul e Sudeste, trazendo aumento da nebulosidade, mais chuva e queda nas temperaturas.

Nos estados do Sul, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a influência do ar frio tende a ser mais perceptível. A passagem do sistema pode provocar períodos de instabilidade com pancadas de chuva, rajadas de vento e maior agitação do mar.

Influência de ciclone e ar frio de origem polar

A frente fria está associada à formação de um ciclone extratropical que deve se posicionar sobre o oceano, distante do litoral da Argentina e do Uruguai. Mesmo sem atingir diretamente o continente, esse sistema contribui para intensificar os ventos sobre o mar e favorecer a formação de ondas mais altas no litoral do Sul e do Sudeste do Brasil.

Outro elemento importante é a presença de uma massa de ar frio de origem polar considerada forte para esta época do ano. O núcleo mais intenso desse ar frio deve permanecer entre o leste da Argentina e o Uruguai, mas seus efeitos podem alcançar parte do território brasileiro.

Esse cenário favorece a entrada de ventos vindos do oceano, o que ajuda na queda das temperaturas e aumenta a formação de nuvens carregadas, principalmente em áreas próximas ao litoral.

Condições de chuva e mar agitado

Todo o cenário climático com frente fria, umidade e ventos mais fortes cria um ambiente favorável para de chuva moderada a forte, principalmente em regiões costeiras do Sul e do Sudeste.

Entre os efeitos mais prováveis estão:

ocorrência de temporais acompanhados de raios

períodos de chuva persistente em áreas litorâneas

rajadas de vento no mar e possibilidade de ressaca

diminuição gradual das temperaturas

céu encoberto por longos períodos

possibilidade de alagamentos em centros urbanos

risco de deslizamentos em áreas de encosta

Áreas do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e também a Zona da Mata Mineira merecem atenção especial, já que essas regiões registraram episódios recentes de chuva intensa.

Deslocamento da frente fria

A previsão indica que o sistema começa a avançar pelo Sul do Brasil durante o fim de semana, trazendo instabilidade e as primeiras quedas de temperatura. No domingo, a frente fria deve alcançar São Paulo.

Na segunda-feira, o sistema continua avançando pela costa do Sudeste, passando pelo litoral do Rio de Janeiro e seguindo em direção ao Espírito Santo. Nesse período, são esperadas novas áreas de chuva em diferentes pontos da região.

Ao longo dos dias seguintes, a frente fria continua seu deslocamento em direção ao norte, podendo chegar ao sul da Bahia. Mesmo após sua passagem, a atmosfera ainda deve permanecer instável em grande parte da faixa litorânea do Sul e do Sudeste, com mar agitado e possibilidade de chuva.