Comprar um carro 0km está cada vez mais difícil por causa dos altos valores. Porém, com até R$ 60.000, muita gente consegue comprar um carro usado mais completo, mais confortável e até maior do que um 0km básico. A boa notícia é que ainda existe bastante opção dentro dessa faixa, principalmente entre compactos e sedãs que já foram muito populares.

Carros pequenos para economizar no dia a dia

Para quem quer algo simples e econômico, modelos como Renault Kwid, Fiat Mobi e Nissan March aparecem com frequência. O Kwid e o Mobi são bem básicos, mas ajudam muito no dia a dia por serem pequenos e fáceis de estacionar. Já o March é um modelo simples, mas tem fama de ser confiável.

Hatches mais equilibrados e populares

Entre os carros mais buscados do mercado estão o Hyundai HB20, Chevrolet Onix, Ford Ka, Fiat Argo, Volkswagen Gol, Renault Sandero e Citroën C3.

O Onix é conhecido por ter uma manutenção barata, enquanto o HB20 é conhecido por ser fácil de dirigir e ter bom conjunto geral. Já o Gol e o Sandero são boas opções para quem busca manutenção simples e boa durabilidade.

Sedãs para quem precisa de espaço

Se a ideia é conforto e porta-malas grande, entram carros como Renault Logan, Nissan Versa, Ford Ka Sedan, Chevrolet Prisma e Toyota Etios Sedan.

O Logan está entre um dos mais espaçosos da categoria, enquanto o Versa também chama atenção pelo espaço interno, mesmo nas versões mais simples. Já o Etios é conhecido por ser resistente e econômico.

Modelos um pouco mais completos

Alguns carros entregam um nível melhor de acabamento dentro desse orçamento, como Volkswagen Polo, Fiat Argo, Hyundai HB20 em versões superiores, Chevrolet Onix LT, Volkswagen Fox Connect, Nissan Versa, Ford Ka e até alguns Citroën C3 mais novos.