A população idosa no Brasil conta com diversas garantias previstas em lei. No entanto, muitas dessas regras acabam passando despercebidas no dia a dia, principalmente porque nem sempre são divulgadas.

O Estatuto da Pessoa Idosa, criado para proteger quem tem 60 anos ou mais, estabelece medidas que vão desde atendimento prioritário até proteção contra abusos. Mesmo assim, há benefícios importantes que muitos brasileiros da terceira idade nunca ouviram falar.

Veja abaixo três exemplos que podem fazer diferença na vida de muitas famílias, de acordo com informações do site TV Foco:

1. Aposentadoria pode aumentar quando há dependência de cuidados

Poucos sabem que existe a possibilidade de receber um valor maior quando a aposentadoria por invalidez envolve dependência permanente de outra pessoa. Nesses casos, a legislação prevê um adicional de 25% sobre o benefício.

Esse aumento foi criado para ajudar a custear cuidados diários. Em muitos casos, idosos nessa condição precisam de ajuda para atividades básicas, como se locomover dentro de casa ou realizar tarefas pessoais. O valor extra serve justamente para auxiliar no pagamento de cuidadores ou assistência contínua.

2. Sistema público deve acompanhar a saúde do idoso

Outro direito importante envolve o atendimento na rede pública de saúde. A legislação determina que pessoas idosas recebam um acompanhamento mais amplo, que não se limita apenas a consultas ocasionais.

Na prática, isso significa que o sistema público precisa oferecer acompanhamento preventivo, orientações médicas e monitoramento de problemas comuns na terceira idade. Esse cuidado é fundamental porque muitas doenças que aparecem com o envelhecimento exigem controle frequente para evitar agravamentos.

3. Profissionais são obrigados a comunicar suspeitas de maus-tratos

Casos de violência contra idosos não podem ser ignorados pelos serviços de saúde. Quando médicos, enfermeiros ou outros profissionais identificam sinais de abuso ou negligência, eles precisam informar as autoridades responsáveis.

Esse aviso permite que órgãos públicos investiguem a situação e adotem medidas de proteção. A violência contra idosos pode ocorrer de diversas formas, incluindo agressões físicas, abandono, pressão psicológica ou até exploração financeira.

Informação ajuda a garantir direitos

Apesar de todas essas garantias existirem há anos, muitas pessoas ainda não sabem que podem contar com essas proteções. Por isso, conhecer a legislação é um passo importante para garantir segurança e qualidade de vida dos idosos.