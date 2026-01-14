Ao longo de seus mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil conta com os mais variados panoramas, que por sua vez garantem experiências inesquecíveis aos mais variados públicos.

Entretanto, por conta da predominância tropical do país, destinos de praia acabam sendo os mais buscados por turistas de todas as partes do mundo. E vale destacar que, neste quesito, a nação é um verdadeiro destaque.

Afinal, algumas das melhores praias do mundo integram o território nacional e, frequentemente, são ovacionadas por visitantes, que destacam as belezas naturais, as opções de entretenimento e oportunidades sociais de cada local.

E é inegável que determinados itinerários são verdadeiros destaques para o Brasil, uma vez que são citados de maneira recorrente em diversas pesquisas que avaliam qualidades. Dentre as mais populares, estes 3 destinos se destacam como os melhores:

Fernando de Noronha

Mundialmente reconhecido por suas águas cristalinas, biodiversidade marinha e preservação ambiental rigorosa, o arquipélago, localizado em Pernambuco, conta com praias como a Baía do Sancho e Baía dos Porcos, que recebem inúmeros elogios por sua beleza.

Maragogi

Popularmente chamada de “Caribe brasileiro”, a cidade de Maragogi, em Alagoas, é conhecida tanto pelos tons azul-esverdeados que tomam conta de suas águas calmas durante a maré baixa, quanto por suas piscinas naturais, que contribuem para seu status paradisíaco.

Arraial do Cabo

Embora a capital do Rio de Janeiro possua praias elogiadíssimas como Copacabana e Arpoador, a cidade de Arraial do Cabo, localizada na Região dos Lagos, conta com águas transparentes e ambientações lindíssimas, que abrilhantam ainda mais a visita.

Aproveitando as praias: quando visitar os destinos destacados?

Ainda que o verão pareça ser a melhor estação para visitar os destinos de praia citados anteriormente, é importante lembrar que a temporada tende a atrair uma grande quantidade de turistas, o que pode causar certo incômodo.

Isso porque será necessário lidar com problemas como ruas, restaurantes, hospedagens e até mesmo praias cheias, arruinando assim a tranquilidade da viagem. Contudo, conforme divulgado pelo portal Terra Brasil, os seguintes períodos são ideais visitas: