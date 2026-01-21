Algumas pessoas costumam recorrer às previsões do zodíaco em busca de conforto diante das adversidades do dia a dia. Todavia, os astros nem sempre trazem notícias positivas, já que as energias podem não favorecer igualmente todos os signos.

Só que fases ruins não costumam durar para sempre, considerando que os astros estão em constante atividade. Sendo assim, signos que enfrentaram dificuldades anteriormente podem dar a volta por cima em algum momento.

E vale destacar que, desde terça-feira (20), esta alteração nos rumos vem sendo sentida pelos nativos de Câncer, Virgem e Escorpião, que foram obrigados a lidar com muitos problemas recentemente, mas agora finalmente poderão desfrutar de energias positivas.

Conforme divulgado pelo portal Correio 24 Horas, os signos não só terão a chance de colher benefícios por conta da mudança de energia, como ainda poderão aprender com sua resiliência, o que pode ser essencial para encarar o restante do ano.

Previsões para Câncer

Os nativos de Câncer enfrentaram um período nocivo, no qual sua energia foi drenada pela necessidade de se colocar em segundo plano para evitar conflito. Contudo, previsões recentes apontam que a priorização e o autocuidado trarão mais conforto e segurança emocional para o signo.

Previsões para Virgem

Embora assumir responsabilidades sozinho pareça um símbolo de força, a atitude comprometeu o bem-estar dos nativos de Virgem, que agora terão a chance de descansar e se colocar como prioridade por aceitar melhor a ideia de que não podem controlar tudo.

Previsões para Escorpião

A culpa por escolhas do passado recente assombrou os nativos de Escorpião. Porém, por conta da revelação de verdades internas, o signo voltará a desfrutar de sentimentos como segurança e coragem para nortear suas decisões e, consequentemente, garantir seu bem-estar.