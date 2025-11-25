O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta vermelho para tempestades em quatro estados. O aviso começou às 12h desta segunda-feira e permaneceu válido até as 8h desta terça-feira, abrangendo Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

Segundo o Inmet, havia previsão de chuva acima de 60 mm por hora ou superior a 100 mm ao longo do dia, além de ventos que poderiam ultrapassar 100 km/h e ocorrência de granizo. O órgão também apontou alto risco de danos a edificações, interrupção no fornecimento de energia, prejuízos a lavouras, queda de árvores, alagamentos e problemas no transporte rodoviário.

As áreas sob o alerta eram o Sul Fluminense, a região Metropolitana de Curitiba, o Vale do Paraíba Paulista, o Litoral Sul Paulista, a Região Metropolitana de São Paulo, o Norte Catarinense e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Veja as recomendações da Defesa Civil durante temporais: