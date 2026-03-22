O mercado automotivo brasileiro em 2026 mostra uma realidade cada vez mais desafiadora para quem busca um carro novo barato. Atualmente, nenhum modelo zero km custa menos de R$ 78 mil, reflexo do aumento nos custos de produção, exigências de segurança e inflação no setor. Mesmo assim, ainda existem algumas opções acessíveis.

Entre os modelos mais baratos do país, o destaque é o Citroën C3, que aparece como um dos líderes de preço baixo, com valores a partir de cerca de R$ 77 mil. Logo na sequência vem o Renault Kwid, conhecido pelo baixo consumo e custo reduzido, seguido pelo Fiat Mobi, que continua sendo uma das opções mais populares para uso urbano.

Na lista dos cinco mais baratos também aparecem modelos um pouco mais completos, como o Peugeot 208 e o Fiat Argo. Apesar de custarem mais caro, ambos oferecem melhor espaço interno, mais conforto e equipamentos adicionais, o que pode compensar o investimento um pouco maior para muitos consumidores.

Esses carros, em geral, compartilham características semelhantes: motores 1.0 aspirados, câmbio manual e foco em economia de combustível. Isso acontece porque, dentro dessa faixa de preço, ainda não há espaço para tecnologias mais avançadas, como motores turbo ou câmbio automático, que encarecem o produto final.

Mesmo sendo considerados os mais baratos, os preços mostram como o acesso ao carro zero km ficou mais difícil no Brasil. O consumidor precisa avaliar bem custo-benefício, consumo e manutenção antes de tomar uma decisão, já que até os modelos de entrada já exigem um investimento significativo.

Alta nos preços muda perfil dos carros de entrada no Brasil

O aumento dos preços dos veículos populares fez com que os carros de entrada passassem a oferecer mais itens de segurança e tecnologia básica, como airbags obrigatórios e sistemas eletrônicos. Isso elevou o custo final, mas também trouxe mais proteção e conforto para os motoristas.

Ao mesmo tempo, o cenário abriu espaço para novas estratégias das montadoras, que tentam equilibrar preço e equipamentos para manter a competitividade. Com isso, o consumidor encontra opções mais completas do que no passado, mas precisa lidar com valores cada vez mais altos para adquirir um carro novo no país.