Quando o Fusca começou a ser produzido no Brasil, no fim dos anos 50, ele apareceu em um momento em que ter um carro ainda era algo raro para a maioria das pessoas. Ele foi lançado oficialmente em 1959 e ficou conhecido por ser simples, resistente e mais acessível do que muitos outros carros da época.

O Fusca vinha com um motor boxer de quatro cilindros, com 1.192 cm³ e cerca de 36 cavalos de potência. Ele ficava na parte de trás do carro e era refrigerado a ar, o que ajudava a evitar problemas com superaquecimento.

O câmbio era manual de quatro marchas e a velocidade máxima ficava por volta de 110 km/h, o que atendia bem quem costumava pegar estradas na época.

Detalhes do modelo e produção no Brasil

Os primeiros Fuscas fabricados no Brasil usavam sistema elétrico de 6 volts, um padrão antigo que só seria atualizado muitos anos depois. Os modelos eram produzidos em São Paulo, o que facilitava procura por peças e também ajudava na manutenção.

Um preço que marcou época

No lançamento, o Fusca custava cerca de Cr$ 471.200, um valor alto para a maioria das famílias, mas que ainda assim representava uma oportunidade de ter um carro próprio. Com o tempo, ele se consolidou como um modelo confiável, econômico e que é lembrado até hoje.