Encontrar um carro que caiba no bolso talvez seja uma tarefa muito difícil. Mas a boa notícia é que até com R$ 20.000, é possível encontrar carros mais antigos, mas que tenham um bom histórico de manutenção, facilidade de peças e consumo baixo. Abaixo estão algumas opções dentro dessa faixa de preço, de acordo com o site AutoPapo:

Fiat Uno Mille (2008–2012) – cerca de R$ 16.000 a R$ 20.000

O Uno Mille é um dos carros mais populares do Brasil e é famoso pelo Motor 1.0 Fire, mecânica simples e peças baratas, o que fazem dele um dos favoritos para quem está começando. É econômico, fácil de reparar e aguenta bem o uso urbano.

Ford Ka (2005–2011) – cerca de R$ 15.000 a R$ 19.500

O Ford Ka antigo tem direção leve e boa resposta no motor 1.0 Rocam. Ideal para quem quer facilidade em manobras e estacionamento.

Chevrolet Corsa (2003–2008) – cerca de R$ 17.000 a R$ 20.000

O Corsa ainda é lembrado por muitos motoristas pelo conforto e mecânica durável. Com versões 1.0 e 1.4, oferece um bom equilíbrio entre desempenho e economia, e também é fácil encontrar peças no mercado.

Renault Clio (2005–2010) – cerca de R$ 14.000 a R$ 18.000

O Clio se destaca pelo baixo consumo de combustível e manutenção acessível. Não é o mais potente, mas cumpre bem o papel de um carro para o dia a dia.

Volkswagen Fox (2005–2008) – cerca de R$ 18.000 a R$ 20.000

O Fox agrada quem busca melhor visibilidade, já que o espaço interno é um pouco maior, e a mecânica 1.0 ou 1.6 tem boa durabilidade.