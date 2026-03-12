Uma proposta em discussão no Congresso Nacional pode trazer alívio para muitos motoristas brasileiros. O projeto prevê a possibilidade de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para carros com mais de 10 anos de fabricação.

No entanto, o benefício não seria automático para todos: a ideia é que ele seja destinado principalmente a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e limitado a um veículo por família. Caso a proposta seja aprovada e sancionada, modelos mais antigos poderão se tornar ainda mais atraentes no mercado de usados.

A medida busca reduzir a carga tributária sobre famílias de baixa renda que dependem do carro para trabalhar ou se locomover diariamente, além de incentivar a manutenção de veículos mais acessíveis. Entre os carros que podem se encaixar nessa regra estão modelos populares e bastante conhecidos no Brasil.

Um exemplo é o Honda Civic de 2015 ou 2016, que pertence à nona geração do sedã e é reconhecido pela durabilidade e pelo bom equilíbrio entre conforto e desempenho. Outro modelo que aparece na lista é o Hyundai HB20 da mesma época, um dos carros mais vendidos do país e conhecido pelo baixo custo de manutenção.

Também entram na lista veículos como o Ford Ka de segunda geração nacional, o sedã médio Toyota Corolla da geração lançada em 2015 e o SUV compacto Jeep Renegade, lançado no Brasil no mesmo período. Se a proposta avançar e virar lei, carros dessa faixa de idade poderão se enquadrar nas regras e deixar de pagar o imposto, desde que o proprietário cumpra os critérios previstos no projeto.