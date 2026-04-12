Para quem tem renda limitada, o carro ideal é o que entrega baixo consumo, manutenção barata e peças acessíveis. No mercado de usados, alguns modelos se destacam justamente por manterem esses três pontos, mesmo após muitos anos de uso.

Porém, é importante lembrar que, antes de fechar negócio, é necessário avaliar o estado geral do veículo, já que se trata de um usado, e, se possível, dar prioridade aos carros com manutenção em dia.

Fiat Uno (2010–2016)

O Uno ainda é um dos mais buscados por quem precisa gastar pouco. Com motor 1.0 Fire ou 1.4, ele costuma entregar consumo entre 10 e 14 km/l na cidade. Em 2026, os preços ficam em média entre R$ 18.000 e R$ 32.000, dependendo do estado. Seu grande destaque é a manutenção barata e a facilidade de encontrar peças em qualquer região do país.

Chevrolet Celta (2006–2014)

Com motor 1.0 VHCE, o Celta é conhecido por ser um carro compacto, fácil de dirigir e com custo de reparo baixo. Em uso urbano, pode alcançar até 15 km/l, o que ajuda bastante no orçamento mensal. Os valores costumam variar entre R$ 20.000 e R$ 35.000.

Volkswagen Gol (G4 e G5)

O Gol é um dos modelos mais tradicionais do Brasil e isso facilita tudo: procura por peças, manutenção e revenda. O consumo médio fica entre 12 a 14 km/l na cidade nas versões 1.0 e o preço médio em 2026 é R$ 22.000 a R$ 40.000.

Renault Logan (2011–2017)

O Logan chama atenção pelo espaço interno e pelo porta-malas grande, sendo uma boa opção para quem quer um carro mais confortável. Motores 1.0 ou 1.6 oferecem consumo entre 10 e 13 km/l na cidade, e os valores ficam entre R$ 28.000 e R$ 45.000.

Ford Ka (2015–2018)

Mais recente que a maioria da lista, o Ka dessa geração traz bom equilíbrio entre economia e desempenho. O consumo médio é de até 14 km/l na cidade e o preço em 2026 varia entre R$ 30.000 a R$ 50.000. É um carro ágil no trânsito e tem manutenção acessível.