Coberta por uma espessa camada de neve que tomou ruas, monumentos e pontos turísticos, Paris ganhou um charme extra nos últimos dias. As paisagens totalmente brancas chamaram a atenção e se espalharam por jornais e redes sociais ao redor do mundo. Ainda assim, a capital francesa não foi a única cidade europeia “tomada” pela neve.

Assim como ocorreu na França e em outras regiões da Europa — como Reino Unido, Bélgica, Holanda, Espanha, Itália, Escócia, Suécia e Dinamarca —, a maior nevasca dos últimos oito anos causou interrupções no transporte, cancelamentos de voos e o fechamento de escolas.

Muitos turistas surpreendidos pelo fenômeno meteorológico, no entanto, não deram tanta importância às inconveniências: ficaram fascinados com as imagens tão especiais e acreditam que a viagem se tornou ainda mais inesquecível.

Para quem deseja viver a experiência da neve e quer a garantia de encontrá-la, selecionamos cinco destinos que costumam se transformar durante o inverno europeu. A recomendação é priorizar regiões dos Alpes — na Suíça, Áustria, França ou Itália — além da Escandinávia e do Leste Europeu. Confira:

Rovaniemi, na Finlândia, é a capital da Lapônia finlandesa e conhecida mundialmente por sediar a cidade oficial do Papai Noel. Localizada no norte do país, a apenas 8 quilômetros do Círculo Polar Ártico, a cidade tem neve garantida nesta época do ano.

St. Moritz, na Suíça, é frequentada durante o inverno desde 1864 e é reconhecida mundialmente como o berço do turismo de inverno. Localizada no vale de Engadina, no cantão de Grisões, a cidade combina paisagens deslumbrantes com um estilo de vida luxuoso e sofisticado.

Val d’Isère, na França, é uma charmosa vila alpina conhecida como uma das melhores estações de esqui do mundo. O destino conta com cerca de 300 quilômetros de pistas para todos os níveis, do iniciante ao expert, além de oferecer infraestrutura de alto padrão e uma vida noturna movimentada.

Cortina d’Ampezzo, na Itália, conhecida como a “Rainha das Dolomitas”, fica na região do Vêneto, no norte do país. O destino é famoso pelas paisagens montanhosas impressionantes e pelas opções de esqui e trilhas, além de ser uma das sedes dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026.