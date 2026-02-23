O Carnaval movimenta o país e marca o auge da alta temporada, mas a agenda de viagens não precisa terminar quando os blocos se despedem. Março surge como alternativa estratégica para quem busca preços mais equilibrados, menos multidões e experiências variadas. Do Sul do Brasil aos países vizinhos, há opções que combinam natureza, cultura e boa gastronomia.

Serra Catarinense alia paisagens e enoturismo

Conhecida pelas temperaturas baixas no inverno, a Serra Catarinense também surpreende no fim do verão. Entre fevereiro e março, as áreas verdes ganham intensidade e as estradas revelam cânions e cachoeiras em cenários ideais para roteiros de carro.

Em Urubici, o Eco Parque Cachoeira Papuã oferece mirante de vidro suspenso a 120 metros, com vista para duas quedas d’água. A entrada para o mirante custa a partir de R$ 30, enquanto atividades como tirolesa e arvorismo são pagas à parte. Já a Cascata Véu de Noiva, com 62 metros de altura, forma uma cortina natural que termina em lagoa de águas frias; o acesso sai a partir de R$ 35.

São Joaquim integra o circuito com a temporada de vindima em março. Vinícolas promovem degustações e eventos, como o Vinho & Arte Festival de Altitude, realizado em dois fins de semana do mês. Em Bom Jardim da Serra, o mirante da Serra do Rio do Rastro, a mais de 1.400 metros, garante vista panorâmica das curvas da estrada.

Gramado investe na programação de Páscoa

Na Serra Gaúcha, Gramado inicia as celebrações de Páscoa em 12 de março, com agenda até 12 de abril. A Vila de Páscoa, feiras temáticas e desfiles integram a programação. Entre os cartões-postais estão o Lago Negro e a Avenida Borges de Medeiros, onde ficam a Igreja São Pedro e a Fonte do Amor Eterno.

Salta reúne história e vinhos de altitude

No norte da Argentina, Salta preserva construções coloniais no entorno da Plaza 9 de Julio. Até 6 de abril, há voos diretos saindo de Florianópolis. O roteiro pode incluir Cafayate e a Rota Nacional 68, marcada por formações rochosas como a Garganta del Diablo.

Salar de Uyuni vira atração na temporada de chuvas

Na Bolívia, o Salar de Uyuni atinge seu auge visual entre dezembro e abril, quando a água cria efeito de espelho sobre o deserto de sal. Com quase 12 mil km² e situado a 3.600 metros de altitude, é o ponto turístico mais visitado do país.

Punta del Este combina praia e cultura

No Uruguai, março ainda é mês de aproveitar o verão em Punta del Este. Além das praias, o balneário reúne atrações como a escultura La Mano, museus com entrada gratuita e a CasaPueblo, famosa pela vista do pôr do sol e pela arquitetura singular. Na gastronomia, o Parador La Huella segue como destaque regional.