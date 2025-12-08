Um ciclone extratropical deve provocar uma mudança brusca no tempo no Brasil entre segunda (8) e terça-feira (9), trazendo tempestades, acumulados de chuva que podem superar 100 mm e rajadas de vento acima de 130 km/h. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste serão as mais impactadas.

O fenômeno se desenvolve a partir de uma área de baixa pressão no Sul do país, que tende a se intensificar e dar origem ao ciclone extratropical. Esse tipo de sistema é de grande escala — podendo atingir milhares de quilômetros — e se caracteriza por assimetria, frentes frias bem definidas e núcleos de ar frio espalhados pela troposfera.

Na segunda-feira (8), a área de baixa pressão deve provocar tempestades isoladas no Paraná, no oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além de partes do Mato Grosso do Sul e do estado de São Paulo. Os acumulados podem chegar a 50 mm em algumas regiões, com risco de alagamentos pontuais, especialmente em áreas urbanas.

As capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba devem registrar apenas chuva fraca nesse primeiro estágio. Já na terça-feira (9), o ciclone extratropical ganha força e passa a gerar chuva generalizada em todos os municípios da região Sul, em São Paulo e em grande parte do Mato Grosso do Sul. Os efeitos também alcançam Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Goiás.

Os volumes de chuva podem chegar a 150 mm, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos, raios e granizo, com maior intensidade no Rio Grande do Sul. Na quarta-feira (10), à medida que o ciclone se desloca para o oceano, os ventos ganham força no Sul e no Sudeste, com rajadas que podem alcançar 90 km/h em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Quando a condição começa a melhorar?

Na quinta-feira (11), o ciclone já estará distante no oceano e deixará de influenciar o tempo no Sul, permitindo o retorno do céu aberto na região. No entanto, sua frente fria seguirá atuando sobre o Sudeste e o Centro-Oeste, mantendo a chance de chuva nos dias posteriores.