A inteligência artificial (IA) deixou de ser um recurso distante para se tornar parte do dia a dia em diferentes setores. Hoje, a tecnologia já influencia diretamente a forma como empresas e profissionais atuam, trazendo ganhos de produtividade, redução de custos e transformações significativas nas carreiras.

Uma pesquisa realizada pelo Google Cloud mostra que, no Brasil, 75% dos trabalhadores já utilizam ferramentas de IA em suas atividades. Além disso, 27% afirmam que aprender a lidar com a tecnologia é prioridade em seu desenvolvimento profissional.

Riscos e previsões para o futuro

Se por um lado a IA auxilia em processos rotineiros, por outro especialistas alertam que muitas funções podem desaparecer nos próximos anos. De acordo com a consultoria McKinsey, até 30% das ocupações nos Estados Unidos têm alto potencial de automação, enquanto 60% sofrerão impactos diretos. Já o banco Goldman Sachs projeta que mais da metade das profissões poderá ser automatizada até 2045.

Carreiras mais vulneráveis à automação

Algumas funções apresentam maior risco de substituição por sistemas inteligentes:

Analistas de pesquisa de mercado : tarefas como coleta e organização de dados já são feitas em larga escala por softwares como Tableau e Looker Studio, que processam informações em minutos.

: tarefas como coleta e organização de dados já são feitas em larga escala por softwares como Tableau e Looker Studio, que processam informações em minutos. Programadores : atividades básicas de programação e testes podem ser executadas por plataformas de IA que geram códigos rapidamente.

: atividades básicas de programação e testes podem ser executadas por plataformas de IA que geram códigos rapidamente. Técnicos de data entry : a digitação e atualização de cadastros estão sendo superadas por soluções de reconhecimento óptico de caracteres e machine learning.

: a digitação e atualização de cadastros estão sendo superadas por soluções de reconhecimento óptico de caracteres e machine learning. Assistentes jurídicos : consultas a precedentes, análise de contratos e organização de documentos passam a ser realizadas por sistemas especializados.

: consultas a precedentes, análise de contratos e organização de documentos passam a ser realizadas por sistemas especializados. Revisores de texto: correção gramatical e ajustes de estilo são feitos por ferramentas de IA generativa, cada vez mais usadas por empresas de comunicação.

Um mercado em adaptação

A tendência é que a inteligência artificial continue a remodelar o mundo do trabalho, exigindo novas qualificações e abrindo espaço para profissões ligadas à tecnologia. Ao mesmo tempo, funções repetitivas e manuais tendem a ser gradualmente reduzidas, reforçando o alerta para a importância da adaptação profissional.