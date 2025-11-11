Nos últimos anos, o mercado de trabalho brasileiro passou por transformações profundas. Com a industrialização avançada, novas tecnologias e exigências de segurança cada vez mais rigorosas, surgiram profissões altamente valorizadas ,não necessariamente ligadas ao ensino superior, mas sim a formações técnicas específicas.

A escassez de profissionais qualificados, aliada à alta demanda, fez com que algumas funções saltassem para a linha de frente da economia, oferecendo remunerações que podem chegar a R$ 15 mil por mês.

Esse cenário tem chamado a atenção de quem busca uma profissão estável, bem paga e com boas perspectivas de crescimento.

5 profissões que dispararam no Brasil e estão pagando R$ 15 mil por mês

Uma das profissões mais valorizadas atualmente é a de técnico em petróleo e gás.

Atuando em plataformas offshore ou refinarias, esses profissionais lidam com operações críticas, exigem formação técnica específica e acumulam ganhos extras por periculosidade, confinamento e regime de embarque.

É comum que técnicos com experiência e certificações cheguem aos R$ 15 mil mensais.

Outra área em forte expansão é a automação industrial. Com a digitalização das fábricas e o avanço da Indústria 4.0, técnicos especializados em configurar e manter sistemas automatizados – como controladores lógicos programáveis (CLPs), redes industriais e robôs, tornaram-se peças-chave.

Os salários ultrapassam R$ 10 mil e continuam subindo com a especialização.

Já na aviação, os técnicos responsáveis pela manutenção de aeronaves ocupam posições estratégicas.

A complexidade dos sistemas e a responsabilidade pela segurança de voo elevam os salários, que chegam a R$ 10 mil em companhias comerciais ou setores militares, especialmente quando somados a licenças e certificações obrigatórias.

O setor de celulose e papel também está em alta. Técnicos que operam e monitoram processos contínuos em grandes plantas industriais encontram boas oportunidades, com salários que podem bater os R$ 12 mil, especialmente quando envolvidos em projetos ou paradas de manutenção.

Por fim, a mecatrônica, que une mecânica, eletrônica e informática, tem atraído atenção na indústria de ponta. Técnicos capazes de integrar sistemas complexos e resolver falhas críticas são altamente disputados, com remunerações acima dos R$ 10 mil.

Como se preparar para atuar em uma dessas profissões?

Para ingressar nesses setores, o primeiro passo é um curso técnico reconhecido.

Depois, vêm as certificações específicas, como NR-10, NR-13, HUET ou treinamentos em CLPs e redes industriais.

Experiência prática, domínio de normas e atualização constante são essenciais para escalar rapidamente e garantir lugar nas funções mais bem pagas do país.