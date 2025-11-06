Sete estados brasileiros estão sob alerta para a chegada de ventos extremamente fortes nos próximos dias.

O aviso meteorológico se deve à formação de um ciclone extratropical sobre a Região Sul do Brasil, que deve ganhar força rapidamente e avançar em direção ao oceano, influenciando também áreas do Sudeste e até partes do Centro-Oeste.

A situação preocupa especialistas, já que as rajadas podem ultrapassar os 100 km/h em determinados pontos, representando risco real à população. Diante desse cenário, moradores das regiões afetadas devem acompanhar as previsões e se preparar para os impactos previstos.

7 estados do Brasil recebem alerta de rajadas violentas de vento

De acordo com os meteorologistas, o ciclone começará a se formar entre a noite de quinta-feira (06) e a madrugada de sexta-feira (07), tendo como ponto de origem o interior do Rio Grande do Sul.

Já nas primeiras horas da sexta (7), os ventos começam a se intensificar, atingindo principalmente o território gaúcho, o oeste de Santa Catarina e o Paraná.

Durante o dia, a força das rajadas se espalha e alcança níveis preocupantes, especialmente à noite, quando a costa norte do Rio Grande do Sul pode registrar ventos de até 100 km/h.

No sábado (8), o ciclone avança em direção ao oceano, mas continua influenciando o clima nas regiões Sudeste e Sul.

Com isso, os ventos ganham força ao longo da faixa litorânea que vai de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, com destaque para São Paulo capital e região serrana fluminense, onde as rajadas podem superar os 80 km/h.

O Espírito Santo e Minas Gerais também entram na rota do fenômeno, com previsão de ventos próximos aos 100 km/h nas áreas mais elevadas e vulneráveis, como o Sul de Minas, a Zona da Mata e o centro-sul capixaba.

Ventos devem causar transtornos em 7 estados

A chegada desses ventos intensos pode provocar sérios transtornos.

Há risco de queda de árvores, destelhamentos, rompimento de redes elétricas e acidentes causados por objetos arrastados. Em regiões costeiras, o mar deve ficar agitado, com potencial de ressaca e perigo para embarcações.

Especialistas recomendam que a população evite circular em áreas abertas durante os períodos críticos, mantenha janelas e portas bem fechadas, e retire itens soltos de varandas ou quintais.

A atenção deve ser redobrada principalmente em áreas urbanas, onde os riscos estruturais são maiores.