No sul do Brasil, uma cidade de médio porte tem se transformado em vitrine do luxo e polo de atração para milionários vindos de várias partes do país, e até do exterior.

Combinando natureza exuberante, alto padrão de infraestrutura, segurança acima da média e uma oferta crescente de imóveis sofisticados, esse destino deixou de ser apenas um balneário turístico para se tornar um verdadeiro reduto da elite financeira.

Pequena cidade do Brasil tem tanta gente rica que falta espaço pra colocar dinheiro

O nome por trás desse fenômeno é Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Apesar de contar com pouco mais de 150 mil habitantes, a cidade movimenta cifras de metrópoles e ostenta o metro quadrado mais caro do Brasil.

Empresários, investidores e celebridades têm disputado os lançamentos imobiliários locais, especialmente arranha-céus com apartamentos que superam os R$ 80 milhões.

A construção civil, por sua vez, responde à demanda com projetos cada vez mais ambiciosos, desde mansões suspensas até torres com beach clubs a mais de 180 metros de altura.

Os compradores que procuram Balneário Camboriú não são apenas milionários comuns. Muitos integram o seleto grupo dos chamados super-ricos, que são pessoas com mais de 30 milhões de dólares em ativos.

Para esse público, mais do que ostentação, o que pesa é a combinação de exclusividade, design personalizado, tecnologia de ponta, eficiência energética e, principalmente, privacidade.

Edifícios com assinatura de marcas como Ferrari e Lamborghini, serviços de personalização de planta e acabamentos de grife são hoje padrão por ali.

Cidade que oferece sensação de bem-estar para milionários também vê o aumento do custo de vida, que prejudica moradores mais pobres

Estudos recentes apontam ainda outra tendência: o bem-estar se tornou prioridade. Construtoras passaram a investir em estruturas inspiradas em spas internacionais, com espaços de terapias, academias com equipamentos avançados e jardins sensoriais integrados à natureza.

Ao mesmo tempo, a presença constante de helicópteros, iates e carros de luxo reforça o status de enclave privilegiado.

No entanto, nem tudo são cifras e glamour. O crescimento acelerado e a valorização dos imóveis expulsaram parte da população tradicional da região central.

Com a disparada no custo de vida, muitos moradores de longa data foram empurrados para bairros periféricos. A gentrificação alterou profundamente a paisagem urbana e social de Balneário Camboriú, onde, hoje, luxo e desigualdade caminham lado a lado.