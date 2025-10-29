Pouca gente sabe, mas existe uma cidade no interior da Bahia onde o sol parece nascer duas vezes por dia. Trata-se de Monte Alto, um lugar de paisagens únicas e fenômenos naturais que despertam curiosidade em visitantes e moradores.

Graças à sua localização privilegiada entre formações rochosas e serras, o município oferece um espetáculo raro: o sol desponta no horizonte, desaparece brevemente atrás das montanhas e volta a surgir minutos depois, criando a ilusão de um segundo nascer do dia. O fenômeno acontece por causa do relevo acidentado da região, cercada por morros e serras que formam um cenário singular.

Quando o sol surge pela primeira vez, ele rapidamente é encoberto pelas elevações rochosas, reaparecendo em seguida em outro ponto do horizonte — o que dá aos moradores a sensação de presenciar dois amanheceres em um único dia. Esse espetáculo natural atrai fotógrafos, curiosos e turistas que buscam vivenciar algo diferente, especialmente nos meses de céu limpo e clima ameno.

Fenômeno solar e tranquilidade

Além do fenômeno solar, Monte Alto encanta pela tranquilidade típica das pequenas cidades e por suas belezas naturais. O município é cercado por trilhas, cachoeiras e mirantes que permitem observar o nascer e o pôr do sol em diferentes ângulos, tornando-se um destino ideal para quem aprecia o ecoturismo e o contato com a natureza.

Embora ainda pouco conhecida, a cidade vem ganhando destaque nas redes sociais, despertando o interesse de quem busca experiências autênticas e paisagens fora dos roteiros tradicionais da Bahia. Outras regiões serranas localizadas em Minas Gerais e Ceará também possuem fenômenos parecidos com o que ocorre em Monte Alto.