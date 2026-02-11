Mesmo com o resultado positivo no clássico, o Palmeiras deixou a Neo Química Arena com um problema para a sequência do Campeonato Paulista. A vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo, acabou acompanhada da expulsão do técnico Abel Ferreira, que não poderá comandar a equipe na última rodada da fase de grupos.

Vitória no dérbi não evita dor de cabeça

O gol marcado por Flaco López garantiu os três pontos ao Verdão fora de casa, mas não foi suficiente para manter o clima de tranquilidade no banco palmeirense. Abel Ferreira recebeu dois cartões amarelos em sequência aos 35 minutos do segundo tempo e acabou expulso pelo árbitro Raphael Claus, sendo automaticamente suspenso da próxima partida.

A expulsão ocorreu em um momento de forte contestação do treinador, que demonstrava insatisfação com a condução da arbitragem ao longo do jogo.

Reclamações durante a partida

Após o apito final, Abel Ferreira comentou o lance que resultou em sua saída de campo e classificou a decisão como excessiva. Segundo o treinador, sua reclamação foi motivada pela diferença de critérios adotados pelo árbitro em lances semelhantes.

De acordo com o português, faltas parecidas receberam punições distintas, o que teria gerado a manifestação à beira do gramado. Abel afirmou ainda que não houve intenção de desrespeito, apenas a cobrança por mais equilíbrio nas decisões.

Relato da arbitragem na súmula

Na súmula oficial da partida, Raphael Claus explicou a expulsão do comandante palmeirense. O árbitro registrou que, após receber o primeiro cartão amarelo, Abel voltou a protestar e ironizou a arbitragem com aplausos, atitude que motivou a segunda advertência e, consequentemente, o cartão vermelho.

Com isso, o treinador terá que cumprir suspensão automática.

Verdão terá mudança no comando

Abel Ferreira não estará no banco no duelo contra o Guarani, marcado para o próximo domingo, às 20h30, pela rodada final da fase de grupos do Paulistão. A equipe deve ser dirigida pelo auxiliar João Martins. Apesar da ausência do técnico, o Palmeiras já garantiu vaga na fase eliminatória da competição.

Cartões fazem parte da trajetória de Abel

A expulsão deste domingo amplia um histórico disciplinar marcante do treinador no futebol brasileiro. Desde que assumiu o Palmeiras, em 2020, Abel Ferreira acumula dezenas de advertências, figurando entre os técnicos mais punidos do país e frequentemente envolvido em debates sobre comportamento e arbitrage