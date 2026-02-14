O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, voltou a comentar sobre a rotina desgastante do futebol brasileiro e fez uma declaração que repercutiu nos bastidores do esporte. Durante entrevista, o treinador mencionou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Globo ao falar sobre os horários das partidas.

Segundo ele, os jogos realizados muito tarde acabam impactando diretamente a logística das equipes. “Se a CBF conseguir, com carinho e com atenção, pedir à Globo para que faça os jogos mais cedo, para eu não ter que chegar em casa às 4h da manhã… Porque nós não vivemos num país, nós vivemos num continente”, afirmou.

Crítica à logística do calendário

Abel destacou que o Brasil possui dimensões continentais, o que torna as viagens mais longas e cansativas. Para o treinador, partidas marcadas no período noturno acabam ampliando o desgaste físico dos atletas e da comissão técnica, principalmente em semanas com jogos seguidos.

A fala foi interpretada como um recado direto sobre a necessidade de rever a organização da tabela, especialmente em relação aos compromissos transmitidos em horário nobre.