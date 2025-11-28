Quando o tema é combustível acessível, o Brasil está longe de ocupar as primeiras posições. De acordo com o ranking mais recente do Global Petrol Prices, o país aparece próximo da 50ª colocação. Ainda assim, há nações onde abastecer é um verdadeiro luxo, com o litro da gasolina ultrapassando facilmente a marca dos R$ 10.
De acordo com a pesquisa, o combustível mais caro do mundo é de Hong Kong, onde o litro da gasolina custa incríveis R$ 13,370 por litro (US$ 2,874). O território autônomo chinês é seguido no pódio por República Centro-Afriacana (R$ 11,490) e Mônaco (11,350).
Noruega, Zimbabué, Finlândia, Islândia, Países Baixos, Grécia e Israel completam o Top-10, com a curiosidade de que todos tem o litro custanco acima dos R$ 10. Por outro lado, a Venezuela tem a gasolina mais barata do mundo. Segundo o Global Petrol Prices, o litro no país sul-americano custa a bagatela de R$ 0,116.
No Brasil, o preço médio da gasolina — R$ 7,219 por litro (US$ 1,552) — está cerca de 16% acima da média global, estimada em R$ 6,22 (US$ 1,34). Entre os fatores que explicam essa diferença está a Guerra na Ucrânia, que desequilibrou o mercado internacional e elevou significativamente o valor do barril de petróleo.
Os países com as gasolinas mais caras
- Hong Kong – 13,370
- Rep. Centro-Africana – 11,490
- Mônaco – 11,350
- Noruega -11,255
- Zimbabué – 10,946
- Finlândia – 10,743
- Islândia – 10,548
- Países Baixos – 10,462
- Grécia – 10,307
- Israel – 10,281
Os países com as gasolinas mais baratas
- Venezuela – 0,116
- Líbia – 0,148
- Irã – 0,239
- Síria – 1,468
- Argélia – 1,489
- Kuwait – 1,600
- Angola – 1,776
- Nigéria – 1,913
- Turquemenistão – 1,992
- Cazaquistão – 2,114
