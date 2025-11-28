Quando o tema é combustível acessível, o Brasil está longe de ocupar as primeiras posições. De acordo com o ranking mais recente do Global Petrol Prices, o país aparece próximo da 50ª colocação. Ainda assim, há nações onde abastecer é um verdadeiro luxo, com o litro da gasolina ultrapassando facilmente a marca dos R$ 10.

De acordo com a pesquisa, o combustível mais caro do mundo é de Hong Kong, onde o litro da gasolina custa incríveis R$ 13,370 por litro (US$ 2,874). O território autônomo chinês é seguido no pódio por República Centro-Afriacana (R$ 11,490) e Mônaco (11,350).

Noruega, Zimbabué, Finlândia, Islândia, Países Baixos, Grécia e Israel completam o Top-10, com a curiosidade de que todos tem o litro custanco acima dos R$ 10. Por outro lado, a Venezuela tem a gasolina mais barata do mundo. Segundo o Global Petrol Prices, o litro no país sul-americano custa a bagatela de R$ 0,116.

No Brasil, o preço médio da gasolina — R$ 7,219 por litro (US$ 1,552) — está cerca de 16% acima da média global, estimada em R$ 6,22 (US$ 1,34). Entre os fatores que explicam essa diferença está a Guerra na Ucrânia, que desequilibrou o mercado internacional e elevou significativamente o valor do barril de petróleo.

Os países com as gasolinas mais caras

Hong Kong – 13,370 Rep. Centro-Africana – 11,490 Mônaco – 11,350 Noruega -11,255 Zimbabué – 10,946 Finlândia – 10,743 Islândia – 10,548 Países Baixos – 10,462 Grécia – 10,307 Israel – 10,281

Os países com as gasolinas mais baratas