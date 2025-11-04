Após um longo hiato de quase duas décadas longe dos palcos brasileiros, o AC/DC confirmou que voltará ao Brasil para uma apresentação única.

O anúncio da vinda da lendária banda australiana movimentou os fãs, que desde então buscam informações sobre como garantir ingressos e acompanhar esse momento histórico marcado para 2026.

AC/DC no Brasil: Passo a passo para comprar ingressos

A apresentação acontecerá no dia 24 de fevereiro de 2026, no Estádio do MorumBIS, em São Paulo. O show faz parte da turnê mundial Power Up, que também passará por outros países da América do Sul, como Argentina e Chile, além de Estados Unidos e Canadá.

Esta será a única data no Brasil e promete lotar o estádio com uma multidão de fãs ansiosos por rever os ídolos ao vivo.

A venda de ingressos terá início na sexta-feira, 7 de novembro, a partir das 10h da manhã. As entradas estarão disponíveis exclusivamente através da plataforma Ticketmaster, com possibilidade de pagamento em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.

Apesar de os preços ainda não terem sido oficialmente revelados, a organização já informou que todos os detalhes de valores e setores serão divulgados nos próximos dias.

Além disso, foi confirmado que a banda norte-americana The Pretty Reckless será a responsável pela abertura da noite, aumentando ainda mais a expectativa para o evento.

A produção é assinada pela Live Nation, que já anunciou que outras informações sobre pontos de venda físicos e instruções para meia-entrada devem ser publicadas em breve.

AC/DC volta ao Brasil após 17 anos

O AC/DC se apresenta atualmente com Angus Young na guitarra solo, seu sobrinho Stevie Young na guitarra base, Brian Johnson nos vocais, Cliff Williams no baixo e Phil Rudd na bateria.

Essa formação representa uma fusão entre os membros clássicos e os nomes que assumiram a continuidade da banda após a saída ou falecimento de integrantes históricos, como Malcolm Young, falecido em 2017, e Colin Burgess, baterista da formação original, que morreu em 2023.

A última vez que o grupo esteve no Brasil foi em 2009, durante a turnê Black Ice. Agora, 17 anos depois, a volta do AC/DC é encarada como uma verdadeira celebração do rock.

Para os fãs, será mais do que um show: será a chance de viver um capítulo à parte da história da música, ao lado de uma das bandas mais emblemáticas do gênero.