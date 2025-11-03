A Caixa Econômica Federal divulgou o cronograma de pagamentos do Bolsa Família referente a novembro de 2025. Os depósitos começam no dia 14 e seguem até o dia 28 do mesmo mês, de forma escalonada, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

O programa, que atualmente assiste mais de 18,9 milhões de famílias em todo o Brasil, mantém o valor mínimo de R$ 600 por núcleo familiar, podendo chegar a quantias maiores conforme o número de integrantes e os adicionais previstos em lei.

Como ficam as datas de pagamento

Os repasses seguem a ordem habitual do NIS, com depósitos realizados em dias úteis. Confira o calendário completo de novembro:

NIS final 1: 14 de novembro (quinta-feira)

NIS final 2: 17 de novembro (segunda-feira)

NIS final 3: 18 de novembro (terça-feira)

NIS final 4: 19 de novembro (quarta-feira)

NIS final 5: 21 de novembro (sexta-feira)

NIS final 6: 24 de novembro (segunda-feira)

NIS final 7: 25 de novembro (terça-feira)

NIS final 8: 26 de novembro (quarta-feira)

NIS final 9: 27 de novembro (quinta-feira)

NIS final 0: 28 de novembro (sexta-feira)

Vale lembrar que, por conta do feriado da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, não haverá pagamento nessa data.

Valores e adicionais do benefício

Além do valor fixo de R$ 600, o Bolsa Família inclui complementos destinados a famílias com crianças, adolescentes e gestantes. Os adicionais são de R$ 150 por criança de até seis anos e de R$ 50 por dependente entre sete e 18 anos. Gestantes e mães de bebês com até seis meses também recebem um acréscimo de R$ 50.

Com esses benefícios extras, o valor total pode ultrapassar R$ 1.000, conforme a composição familiar. O pagamento é feito diretamente pela Caixa, e os valores podem ser consultados pelo aplicativo Caixa Tem ou nos canais oficiais do programa.