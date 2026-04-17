Por muito tempo, a garrafa térmica foi a solução mais comum para manter o café quentinho ao longo do dia. Mas agora, esse item começa a dividir espaço com uma alternativa mais moderna: as cafeteiras elétricas.

Em vez de depender de café guardado por horas, as cafeteiras programáveis permitem que o preparo aconteça automaticamente no horário definido pelo usuário, garantindo que a bebida esteja recém-feita quando for consumida, sem necessidade de armazená-la por horas.

Esses aparelhos contam com programação digital, onde é possível ajustar com antecedência o horário de início do preparo. Basta inserir água, adicionar o pó e deixar o sistema configurado que, no horário escolhido, a máquina entra em ação sozinha.

As cafeteiras também contam com uma base aquecida, que mantém o café quente após o preparo. Muitos modelos também trazem filtro reutilizável, reduzindo o uso de descartáveis e facilitando a limpeza.

Novo hábito doméstico em ascensão

Com diferentes modelos e faixas de preço, as cafeteiras elétricas estão se tornando comuns em muitas cozinhas. Os preços variam conforme recursos e capacidade, mas, em geral, ficam na faixa de aproximadamente R$ 270 a R$ 450 nos modelos mais simples e intermediários, podendo ultrapassar esse valor em versões mais completas.

Essa faixa de preço relativamente baixa tem contribuído para a popularização do aparelho, que passa a ser visto como uma alternativa à garrafa térmica, especialmente em casas e ambientes onde o café faz parte da rotina.