O sistema de identificação civil brasileiro está passando por uma mudança importante. A partir de 2026, a Carteira de Identidade Nacional (CIN) passa a ser o documento oficial padrão em todo o país, substituindo o antigo RG, que era emitido de forma diferente em cada estado.

A grande novidade é que o número do CPF passa a ser o identificador único do cidadão. Com isso, o governo busca evitar registros duplicados, corrigir inconsistências cadastrais e tornar os serviços públicos mais integrados e seguros.

A primeira emissão da CIN é gratuita e já está disponível nos órgãos estaduais responsáveis pela identificação, como postos do Poupatempo e institutos de identificação. Além da versão física, o documento também pode ser acessado digitalmente pelo aplicativo Gov.br.

Mais tecnologia e segurança

A nova carteira traz recursos modernos para reforçar a proteção contra fraudes. Um dos principais é o padrão internacional MRZ (Machine Readable Zone), o mesmo utilizado em passaportes. Essa tecnologia permite a leitura automática dos dados, facilitando procedimentos em viagens e em países do Mercosul.

Outro item de segurança é o QR Code dinâmico impresso no verso do documento. Ele possibilita a verificação da autenticidade em tempo real, dificultando falsificações.

O cidadão ainda pode optar por incluir informações adicionais, como tipo sanguíneo, condição de saúde específica, deficiências não aparentes e autorização para doação de órgãos.

Prazo para trocar o antigo RG

A mudança será gradual. O RG tradicional continuará válido até 1º de março de 2032, prazo definido para que todos façam a transição com tranquilidade. Apesar disso, a recomendação é que a substituição seja feita antes, especialmente por quem deseja utilizar os novos recursos digitais.

A validade da CIN varia conforme a idade. Para crianças de até 12 anos, a renovação deve ocorrer a cada cinco anos. Pessoas entre 12 e 60 anos terão validade de dez anos. Já para maiores de 60 anos, o documento terá validade por tempo indeterminado.

Como solicitar a nova identidade?

Para emitir a Carteira de Identidade Nacional, é necessário procurar o órgão responsável no seu estado, geralmente mediante agendamento online. É preciso apresentar certidão de nascimento ou casamento, em versão original ou autenticada.

Também é fundamental que o CPF esteja regular e com dados atualizados na Receita Federal. Caso haja divergências, a emissão só será concluída após a correção das informações.

Com a implementação da CIN, o país avança na padronização da identificação civil e na modernização dos serviços públicos, aproximando-se de modelos internacionais mais seguros e eficientes.